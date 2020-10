Termini, 36enne accoltella più volte un uomo di 50 anni: arrestato

Violenta lite nella serata di ieri 11 ottobre in via Giolitti, nei pressi della stazione Termini di Roma. Intorno alle 21 un uomo algerino di 36 anni ha accoltellato un uomo di 50 anni di origine marocchina. L’aggressore lo ha ferito al costato con una coltellata, il 50enne ha provato a scappare ma il 36enne lo ha rincorso e colpito con altre coltellate in diverse parti del corpo.

Tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’aggressione violenta scoppiata ieri sera nei pressi della stazione Termini di Roma. Gli agenti hanno subito bloccato il 36enne evitando così che la vicenda si trasformasse in una vera e propria tragedia, i due stavano continuando a picchiarsi. Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118. Non appena i sanitari sono arrivati, il 50enne aveva perso conoscenza ed è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Dopo essere stato medicato, il 50enne ha rifiutato il ricovero in ospedale. È stato quindi dimesso con una prognosi di venti giorni per le ferite riportate al torace, al volto, all’addome e al dorso. I carabinieri hanno sequestrato il coltello utilizzato dal 36enne durante la violenta aggressione, gli hanno anche sequestrato un coltellino svizzero. L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per il reato di lesioni gravi.