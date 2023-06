Roma, lite finisce nel sangue: 27enne accoltellato per un letto

La violenta aggressione è avvenuta nella notte di mercoledì 28 giugno 2023 a Roma, all’interno di un centro di accoglienza. Due giovani ragazzi hanno litigato in modo alquanto animato per un post letto, una discussione che è presto degenerata ed è sfociata in un accoltellamento. È stato un 22enne turco a scagliarsi brutalmente contro l’altro ragazzo, un 27enne della Nuova Guinea.

Il personale della struttura dopo essersi accorto di ciò che stava accadendo ha subito allarmato i soccorsi, sul posto si sono quindi precipitati i sanitati del 118 e la Polizia. Giunti all’interno del centro di accoglienza, a Roma, gli agenti hanno ricostruito la vicenda. Dalle indagini è emerso che il 22enne rivoleva il suo vecchio posto letto perché lo riteneva il più comodo e accusava il 27enne di averglielo rubato. Dagli insulti e le urla è presto passato ai fatti, ferendo il ragazzo con un coltello.

Il 27enne è stato trasportato d’urgenza in condizioni gravi all’ospedale di Tor Vergara per ricevere le cure necessarie. La sua prognosi è di trenta giorni ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita. Il suo aggressore con l’accusa di tentato omicidio è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

