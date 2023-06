San Felice a Cancello, insegue e minaccia l’ex: denunciato 43enne

I fatti si sono svolti in provincia di Caserta, San Felice a Cancello, dove i Carabinieri durante un giro di perlustrazione si sono ritrovati davanti ad un inseguimento da film. Due auto si tamponavano viaggiando ad una velocità sostenuta, vedendo la scena le forze dell’ordine li hanno inseguiti e poco dopo sono riusciti a fermarli.

Nella prima auto c’era una donna di 39 anni insieme ad un suo amico, nell’altra c’era l’ex marito di 43 anni. L’uomo l’ha speronata con il suo veicolo e mentre la insultava l’ha anche minacciata con una pistola per convincerla a fermarsi. Dietro il suo gesto motivi passionali, probabilmente non riusciva ad accettare la fine del loro matrimonio. L’arma utilizzata per minacciare l’ex moglie è stata trovata poco distanza dal luogo in cui le auto si sono fermate, a San Felice a Cancello, era scenica ma non aveva il tappo rosso.

Dalle indagini è emerso che non era la prima volta che l’uomo manifestava violenti comportamenti ai danni dell’ex moglie. I carabinieri dopo averlo fermato lo hanno portato in caserma ed è stato denunciato in stato di libertà. Il 43enne dovrà rispondere ai reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

