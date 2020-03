Rimini, arrestato 32enne: maltrattava e minacciava la compagna e i figli

È finalmente finito l’incubo di una donna di 27 anni di Rimini, picchiata e maltrattata da tempo dal compagno violento, un uomo di 32 anni di San Marino. Intorno alla 4 di notte di sabato, l’uomo è rientrato a casa ancora una volta ubriaco. Stanca del comportamento dell’uomo, la 27enne ha chiamato la polizia dicendo di essere impaurita dal comportamento del compagno, il quale oltre ad essere ubriaco aveva ingerito anche diversi medicinali.

Giunti all’interno dell’appartamento della coppia, a Rimini, i poliziotti hanno trovato la donna in preda alla paura sul pianerottolo di casa. L’uomo era invece dentro l’abitazione. Alla vista degli agenti il 32enne è andato su tutte le furie e si è scagliato contro di loro, in casa c’erano anche i figli minorenni della coppia, di 3 e 7 anni. L’uomo non si è subito calmato, davanti ai poliziotti ha continuato a minacciare la moglie e i loro figli. Gli agenti, tra urla e minacce, sono riusciti a bloccare il 32enne e a portarlo fuori dall’appartamento.

Ai poliziotti la 27enne ha confessato che i maltrattamenti e le minacce nei suoi confronti e in quelli dei loro figli andavano avanti da tempo. Fino ad ora, però, lei non aveva trovato il coraggio di denunciare il compagno. Il 32enne è stato arrestato per maltrattamenti ai danni della moglie e dei loro figli e per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l’arresto, in attesa del processo, per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Rimini.