Orzinuovi, botte al padre per rubargli la pensione: arrestato 30enne

È finalmente finito l’incubo di un anziano uomo di Orzinuovi, in provincia di Brescia, picchiato e maltrattato da anni dal figlio 30enne alcolizzato e disoccupato. L’uomo non lavorava e non faceva nulla per trovare lavoro, ogni mese si appropriava della pensione del padre, se lui provava a reagire lo picchiava violentemente e lo minacciava facendolo vivere costantemente nella paura.

L’uomo spendeva i soldi dell’anziano padre per alcolizzarsi, spesso dava spettacolo all’interno dei locali dopo aver bevuto troppo. Poche settimane fa, mentre era in un locale di Piazza Vittorio Emanuele, il 30enne completamento ubriaco si era lasciato travolgere da un momento di ira. In quell’occasione l’uomo, non solo ha importunato la gente che si trovava dentro il locale, ma ha anche inziato a lanciare sedie e tavoli e si era scagliato contro i carabinieri.

I carabinieri di Orzinuovi hanno convocato il padre del 30enne in caserma per parlare del comportamento violento e inopportuno del figlio. Di fronte agli agenti l’uomo, stanco di subire i maltrattamenti del figlio violento, ha raccontato che lo maltrattava e minacciava da molto tempo per rubargli la pensione. In più occasioni l’uomo in preda alla rabbia ha anche rotto mobili e oggetti dell’appartamento in cui padre e figlio vivevano insieme. Il comportamento violento del 30enne è causato dalla sua dipendenza dall’alcool, diversi erano i suoi precedenti per reati di rissa e altro ancora. L’uomo è stato arrestato per estorsione, maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio.