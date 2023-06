La violenta vicenda si è svolta nella serata di domenica 4 giugno 2023 a Scampia, noto quartiere di Napoli, all’interno di un appartamento situato in viale della Resistenza. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche un uomo di 52 anni già noto alle forze dell’ordine si è scagliato con violenza contro la compagna.

Dopo aver ricevuto una segnalazione per lite in famiglia la Polizia si è immediatamente recata sul posto, a Scampia. Lì gli agenti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato loro di essere stata aggredita e minacciata con un coltello dal compagno violento. Ai militari ha mostrato diverse contusioni ed escoriazioni e ha confessato che non era la prima volta che l’uomo manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti. In più occasioni infatti l’aveva già minacciata e picchiata.

Entrati in casa i poliziotti hanno rintracciato l’aggressore e il coltello utilizzato per minacciare la compagna. Lui non appena li ha visti è andato su tutte le furie e ha iniziato a minacciarli e spintonarli, però sono riusciti a bloccarlo. Il 52enne è stato quindi arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

