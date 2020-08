Nettuno, minaccia la madre per i soldi della droga: arrestato 25enne

È successo nel pomeriggio di ieri, sabato 1 agosto 2020 a Nettuno, comune di Roma. Un ragazzo di 25 anni disoccupato ha minacciato per l’ennesima volta la madre. Il motivo? Pretendeva da lei i soldi per acquistare la droga. I maltrattamenti andavano avanti da tempo, ma fino a ieri la donna non aveva mai trovato il coraggio di denunciare il figlio violento.

Stanca di subire i maltrattamenti e le minacce del figlio, la vittima si è recata ieri dai carabinieri per mettere fine a quello che era diventato per lei un incubo. Agli agenti ha mostrato i video che il figlio le aveva inviato, dove si vede che distrugge oggetti all’interno della loro abitazione, le ha poi mandato alcuni messaggi vocali in cui minacciava di dar fuoco all’appartamento se non avesse assecondato le sue richieste di denaro. Il 25enne ha anche minacciato di uccidere l’ex moglie, con la quale ha avuto un figlio quando stavano ancora insieme. Ai carabinieri la donna ha confessato che i maltrattamenti e le minacce andavano avanti ormai da mesi.

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda nel pomeriggio di ieri a Nettuno. Giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato il ragazzo in evidente stato di agitazione, tra le mani aveva un coltello. Dopo averlo bloccato, gli agenti hanno arrestato il 25enne con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. La donna potrà finalmente smettere di avere paura di essere minacciata e maltrattata dal figlio violento.