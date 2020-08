Nettuno, ubriaco picchia e minaccia la madre: 31enne finisce in manette

La violenta aggressione si è svolta a Nettuno, comune della città di Roma. Un uomo di 31 anni in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi ha picchiato con violenza la madre, prima in strada poi all’interno della loro abitazione. L’uomo era completamente ubriaco, dopo le percosse la donna è stata costretta a recarsi al pronto soccorso per farsi medicare. I medici le hanno riscontrato un trauma cranico e varie escoriazioni, dopo averla visitata e medicata l’hanno dimessa con una prognosi di 10 giorni.

In seguito all’aggressione tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Nettuno. Agli agenti la vittima ha confessato che non era la prima volta che il figlio manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti. Da mesi la minacciava, picchiava e insultava, fino ad ora però non aveva mai trovato il coraggio di denunciare il figlio violento.

La madre del 31enne non era l’unica a subire i maltrattamenti del figlio. L’uomo in preda all’alcool sfogava la sua rabbia anche sul fratello. In seguito alle dovute indagini, i carabinieri hanno arrestato il 31enne con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere di Velletri, la madre e il fratello potranno finalmente tornare a vivere serenamente la loro vita, senza avere più paura di essere picchiati e minacciati dal 31enne.