Pordenone, 52enne picchia e maltratta l’anziano padre per anni: arrestato

Pochi giorni fa è finalmente finito l’incubo di un uomo di 84 anni, picchiato da anni dal figlio violento all’interno del loro appartamento situato a Pordenone. Lo scorso 25 maggio l’anziano uomo ha trovato il coraggio di chiamare in Questura per chiedere aiuto. Era stato colpito con violenza con un bastone dal figlio, un uomo di 52 anni.

In seguito alla segnalazione dell’uomo, immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo dell’aggressione avvenuta a Pordenone. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’84enne spaventato, aveva sul corpo evidenti ecchimosi e segni di percosse, soprattutto al braccio sinistro dopo che aveva provato a difendersi dalle bastonate del figlio. L’uomo è stato portato in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo l’aggressione subita, dopodiché è stato portato in Questura per denunciare il figlio. Ai poliziotti l’anziano ha raccontato che i maltrattamenti e le minacce andavano avanti da oltre sei anni. Il 52enne sfogava spesso la sua rabbia contro il padre prendendolo a schiaffi, pugni e bastonate. Lo maltrattava anche psicologicamente.

L’84enne non aveva mai denunciato il figlio perché sperava che con il tempo avrebbe smesso di maltrattarlo, ma così non è stato. Dopo l’aggressione del 25 maggio il 52enne era stato allontanato dall’abitazione in cui viveva con il padre, continuava però a recarsi dal padre e a minacciarlo per averlo denunciato. Il figlio della vittima è stato quindi arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali pluriaggravate. Dopo l’arresto per il 52enne si sono aperte le porte del carcere di Udine.