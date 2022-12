Napoli, aggredisce i genitori per soldi: 37enne in manette

La vicenda si è svolta nel pomeriggio di martedì 6 dicembre 2022 a Borgo Sant’Antonio Abate, un rione della città di Napoli. Un uomo di 37 anni durante un momento d’ira si è scagliato con violenza contro i suoi genitori all’interno dell’appartamento in cui vivono insieme. In un primo momento li ha insultati e minacciati, subito dopo ha spintonato il padre facendolo cadere a terra.

In seguito alla segnalazione di lite in famiglia, i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale si sono tempestivamente recati sul luogo in cui si sono svolti i fatti nei giorni scorsi a Napoli. Giusto sul posto sono stati avvicinati da una coppia, le vittime. Marito e moglie agli agenti hanno raccontato che poco prima il figlio li aveva aggrediti. Il motivo? Pretendeva da loro dei soldi, ma quando si sono rifiutati di assecondare la sua richiesta di denaro è andato su tutte le furie. Ai militari hanno confessato che non era la prima volta che il figlio chiedeva dei soldi e che li minacciava e aggrediva, fino ad ora però non avevano mai trovato il coraggio di denunciarlo.

Quando i poliziotti sono entrati in casa il 37enne ha preso a calci uno di loro con lo scopo di darsi poi alla fuga, dopo una colluttazione però sono riusciti a bloccarlo. Il 37enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

