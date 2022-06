Napoli, aggredisce la madre per soldi: 34enne in manette

I fatti si sono svolti a Napoli, dove un uomo di 34 anni si è scagliato con violenza contro l’anziana madre tra le mura domestiche. Il motivo? Una questione economica, per l’ennesima volta le aveva chiesto di dargli dei soldi ma la vittima non voleva assecondare la sua richiesta. Per spaventarla ha rotto una finestra dell’appartamento e l’ha minacciata, lei in preda alla paura ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine.

Fino ad ora l’anziana donna non aveva mai denunciato il figlio, eppure non era la prima volta che le estorceva del denaro, solo poche ore prima dell’ennesima aggressione l’aveva costretta a dargli 30 euro. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui è avvenuta la vicenda a Napoli.

Giunti sul posto gli agenti hanno bloccato l’uomo e messo in sicurezza la donna, lui alla vista dei Carabinieri però non si è affatto calmato, ha infatti tentato di aggredire ancora la madre. Il 34enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Si trova ora in carcere in attesa di giudizio.

LEGGI ANCHE -> Roma, donna sfregiata al volto in casa sua: denunciata una 32enne