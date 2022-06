Roma, donna sfregiata al volto in casa sua: denunciata una 32enne

La violenta aggressione si è svolta lo scorso 31 maggio 2022 a Roma, all’interno di un’abitazione situata in via Ugento. Una donna di 34 anni di origine marocchina è stata ferita mentre era in casa. Sono state le disperate urla della donna a preoccupare i vicini di casa, questi hanno subito allarmato le forze dell’ordine.

In seguito alle varie segnalazioni tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 e della Polizia sul luogo della vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Roma. Giunti sul posto hanno trovato la 34enne distesa a terra nel suo appartamento, priva di sensi. Immediata la corsa al policlinico Umberto I, dove è stata medicata. La sua prognosi è di 21 giorni.

Al suo risveglio è stata proprio la vittima a raccontare ai poliziotti i dettagli dell’accaduto. Agli agenti ha fatto sapere che ad aggredirla è stata una sua connazionale di 32 anni, questa si era presentata a casa sua dicendole che nei suoi confronti aveva un debito. La discussione tra loro è presto degenerata, improvvisamente la donna la colpita al volto con un’arma da taglio sfregiandola. Una cicatrice che la 34enne avrà per il resto della sua vita, fortunatamente però sta bene. Dopo aver identificato colei che l’ha aggredita, gli agenti l’hanno ritracciata e denunciata per lesione, è anche emerso che si trova sul territorio italiano in modo irregolare.

