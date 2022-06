Cologno, 36enne aggredisce la moglie poi scappa: caccia all’uomo

È successo nella mattinata di oggi, mercoledì 8 giugno 2022 a Cologno Monzese, all’interno di un’abitazione situata in via Milano. Dopo una lite furiosa scoppiata tra le mura domestiche un uomo di 36 anni di origine egiziana ha aggredito con violenza la moglie, una 35enne romena. In preda alla paura la vittima si è recata dai vicini di casa, passando dal balcone, per chiedere aiuto. Lui però l’ha raggiunta e l’ha colpita con un colpo di bottiglia di vetro sul collo.

Il colpo di bottiglia le ha procurato una profonda ferita sul collo. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo dell’aggressione avvenuta stamattina a Cologno Monzese. Sul posto anche i Vigili del fuoco, questi temendo che l’uomo si fosse chiuso in casa con possibili intenzioni suicide hanno chiuso il gas. Per due ore hanno tentato di mettersi in contatto con il 35enne, ma non rispondeva nessuno.

Quando gli agenti sono entrati in casa l’uomo non c’era, si è infatti dato alla fuga ed è ora ricercato. La donna dopo l’aggressione è stata trasportata d’urgenza in ospedale per ricevere le cure adeguate. La ferita sul collo è profonda ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

