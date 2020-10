Passo di Rigano, colpisce il compagno dell’ex con l’accetta: arrestato

La violenta aggressione è avvenuta nella mattina di ieri, 7 ottobre 2020 a Passo di Rigano, in provincia di Palermo. Dopo un acceso litigio un uomo di 45 anni ha colpito per ben tre volte con un’accetta il compagno della sua ex. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri, i quali hanno fermato l’uomo in via Castellana.

Quando gli agenti hanno fermato l’uomo in via Castellana a Passo di Rigano, il 45enne aveva ancora l’accetta tra le mani, era in evidente stato di agitazione e confusione. Dopo aver colpito il compagno della sua ex, un uomo di 54 anni, aveva provato a darsi alla fuga a piedi e si è rifugiato in un distributore di carburante. I carabinieri lo hanno presto rintracciato e bloccato, lo hanno poi arrestato con la grave accusa di tentato omicidio. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere Pagliarelli.

Il 54enne è stato invece portato d’urgenza al pronto soccorso di Villa Sofia a causa delle profonde ferite al braccio. Gli agenti stanno cercando di capire come si sia svolta l’esatta dinamica della violenta vicenda avvenuta ieri a Passo di Rigano, in provincia di Palermo. Non è chiaro se i due uomini si fossero dati appuntamento. La donna e altri testimoni sono stati ascoltati dai carabinieri per fornire altri dettagli utili a stabilire come si siano svolti con esattezza i fatti.