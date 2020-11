Ardea, per difendere la madre accoltella il padre: arrestato 16enne

La drammatica vicenda si è svolta la scorsa notte ad Ardea, comune della città di Roma. Un ragazzo di soli 16 anni ha accoltellato il padre, lo ha fatto per difendere la madre dopo aver visto i suoi genitori litigare per l’ennesima volta. Stanco di vedere che il padre maltrattava la madre, il ragazzo ha preso un coltello da cucina e ha accoltellato più volte il padre, un uomo romeno di 37 anni.

In seguito all’aggressione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e di un’ambulanza del 118 sul luogo della violenta vicenda avvenuta la notte scorsa ad Ardea. Dopo essere stato ferito all’addome il 37enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale in codice rosso, dove ha subito un’operazione chirurgica per l’asportazione della milza. Le sue condizioni sono ancora gravi, l’uomo è in prognosi riservata. I carabinieri dopo aver eseguito i dovuti rilievi del caso hanno ricostruito l’esatta dinamica della vicenda. Il padre del ragazzo stava aggredendo la moglie dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche. Il 16enne per difendere la madre ha accoltellato il padre.

Ai carabinieri la donna ha raccontato che i maltrattamenti andavano avanti da tempo. A causa dei continui litigi la loro famiglia vive infatti una situazione delicata e difficile. Fino ad ora non aveva però mai denunciato le aggressione e i maltrattamenti subiti dal marito violento. Il giovane 16enne è stato condotto nel Centro di Prima Accoglienza di Roma. È accusato del reato di tentato omicidio.