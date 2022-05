Ciampino, tenta di uccidere il compagno della madre: 23enne in manette

La violenta aggressione si è svolta nella serata di domenica 1 maggio a Ciampino, comune della città di Roma. Un ragazzo di 23 anni si è scagliato con violenza contro il compagno della madre, un 51enne. In seguito all’accaduto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo della vicenda.

Giunti sul posto i Carabinieri e i sanitari hanno trovato la vittima distesa sul pavimento, era privo di sensi e aveva diverse ferite sul torace, sul braccio e sul collo, aveva anche un grosso ematoma in testa. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Tor Vergara, dove è ricoverato nel reparto di rianimazione, fortunatamente però non è in pericolo di vita. Il 23enne dopo aver aggredito il compagno della madre aveva provato ad impedire i soccorsi. Gli agenti lo hanno bloccato e portato in Caserma.

Mentre perquisivano l’abitazione in cui è avvenuta la violenta aggressione i carabinieri hanno trovato un coltello da cucina ancora sporco di sangue e trenta grammi di marijuana. Le forze dell’ordine indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda e il movente che abbia spinto il 23enne ad aggredire il compagno della madre.

LEGGI ANCHE -> Pesaro, 61enne trovata mummificata in casa: era morta da un mese