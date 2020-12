Desenzano, accoltella 70enne alla gola: arrestato per tentato omicidio

La drammatica vicenda si è svolta a Desenzano del Garda, comune della città di Brescia, nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 dicembre 2020. È successo intorno alle 23.30 di ieri sera, in via Leonardo Da Vinci, vicino alla stazione ferroviaria. Un anziano uomo di 70 anni, per ragioni ancora da chiarire, è stato accoltellato più volte alla gola. Le sue condizioni sono molto gravi.

In seguito all’allarme immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo della violenta vicenda avvenuta stanotte a Desenzano del Garda. I sanitari, dopo aver prestato i primi soccorsi all’uomo, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale in condizioni gravissime. A causa delle coltellate alla gola è apparso subito in pericolo di vita.

Ad aggredire il 70enne è stato un uomo di 40 anni di origini pakistane, sembra che conoscesse molto bene l’anziano. In seguito al suo insano gesto i carabinieri lo hanno subito rintracciato e arrestato con la grave accusa si tentato omicidio. Dopo l’arresto l’aggressore è stato portato in carcere in attesa di convalida della pena. Al momento non è chiaro cosa sia successo tra i due uomini, i carabinieri indagano per cercare di chiarire con esattezza cosa si sia svolta la violenta vicenda e il motivo che abbia spinto il 40enne ad accoltellare l’anziano.