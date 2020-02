Biella: aggredisce la moglie con un ferro da stiro, poi tenta il suicidio

È successo nella mattinata di ieri, mercoledì 5 febbraio 2020, a Biella. Un uomo di 67 anni, in seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche, ha provato ad uccire la moglie colpendola violentemnte con un ferro da stiro alla testa. Dopo aver aggredito la moglie, una donna di 58 anni, l’uomo ha tentato il suicidio. Probabilmente si è subito reso conto di aver compiuto un insano gesto.

Il 67enne con un coltello da cucina si è ferito alla gola e ad una gamba. Intorno alle 7.30 di ieri mattina un vicino di casa della coppia ha allarmato le forze dell’ordine. Stando alle prime informazioni sul caso la donna dopo essere stata gravemente ferita dal marito si è recata a casa del vicino per chiedere aiuto. Tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine in seguito alla segnalazione ricevuta. Giunti sul luogo della drammatica vicenda avvenuta ieri a Biella, gli agenti hanno trovato la 58enne priva di sensi sul pavimento, aveva diverse ferite alla testa. L’uomo è stato invece ritrovato in un’altra stanza.

In seguito all’aggressione, la donna è stata trasportata all’ospedale di Torino in condizioni gravissime, al momento è ricoverata in prognosi riservata. Il marito della vittima è stato invece portato all’ospedale di Ponderano, anche lui è ricoverato in prognosi riservata. Intanto, sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per effettuare i dovuti rilievi del caso e cercare di chiarire come si sia svolta con esattezza la vicenda.