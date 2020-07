Milano, 80enne spara alla moglie poi tenta il suicidio: sono entrambi gravi

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, giovedì 23 luglio 2020 a Milano, all’interno di un appartamento situato in via delle Forze Armate. Un uomo di 80 anni, per ragioni ancora da chiarire con esattezza, ha tentato di uccidere la moglie, sua coetanea. L’uomo ha sparato alla donna colpendola alla nuca, subito dopo ha tentato di togliersi la vita usando la stessa arma, si è sparato alla fronte.

L’allarme è scattato intorno alle 7 di ieri mattina. Dopo ciò che è successo nell’abitazione della coppia, la polizia e il personale medico del 118 si sono subito precipitati sul luogo del tragico episodio avvenuto a Milano. Giunti all’interno dell’appartamento della coppia, i soccorritori hanno trovato marito e moglie in condizioni disperate. Dopo la tempestiva corsa in ospedale, l’80enne è stato operato d’urgenza. Stando alle prima informazioni sul caso, sembra che l’uomo dovesse essere ricoverato nella giornata di ieri, non si conosce però il motivo del suo ricovero. La moglie dell’80enne è invece affetta da Alzheimer. Le ragioni dell’insano gesto dell’uomo potrebbero essere legate proprio ai loro problemi di salute. Gli agenti dopo aver svolto alcune indagini hanno chiarito che l’arma usata dall’80enne per tentare di uccidere la moglie e togliersi la vita era detenuta legalmente.