Milano: minaccia di far esplodere il palazzo dopo una lite con i vicini

Tragedia sfiorata nella serata di martedì 7 aprile 2020 a Milano, in via Vela. Dopo un’accesa lite con i suoi vicini di casa, una donna di 55 anni ha minacciato di far esplodere l’intero palazzo in cui vive. Intorno alle 23 la donna si è chiusa all’interno del suo appartamento e ha detto ai suoi vicini di casa di essere intenzionata ad aprile il gas per causare un’esplosione.

I vicini di casa della donna hanno subito evacuato il condominio e hanno allarmato le forze dell’ordine per cercare di fermare il folle gesto della 55enne. Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della vicenda avvenuta poche sere fa a Milano. Usando l’autoscala dei vigili del fuoco gli agenti sono riusciti ad entrare all’interno dell’appartamento della donna tramite una finestra. Dopo aver raggiunto la 55enne gli agenti sono riusciti a bloccarla. La donna è stata subito trasportata all’ospedale Niguarda ed è stata ricoverata nel reparto di psichiatria.

Litiga con i vicini di casa e minaccia di far esplodere il palazzo: denunciata

Dopo il suo folle e pericoloso gesto, la 55enne è stata denunciata per i reati di procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione si trasformasse in una vera e propria tragedia. Poco prima dell’una di notte i residenti del palazzo sono rientrati all’interno dei loro appartamenti, fortunatamente tutto si è risolto solo con un grosso spavento.