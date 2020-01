Chiusa in casa dalla madre dopo una lite: 17enne prova a scappare ma precipita dalla finestra

È successo intorno alle 21 di ieri, giovedì 9 gennaio 2020, a Milano. Una ragazza di 17 anni è precipitata dal secondo piano mentre provava a scappare dalla finesta del bagno del suo appartamento. Il motivo? Poco prima aveva litigato in modo animato con la madre, la donna per punirla l’aveva chiusa in casa.

Stando alle prime informazioni sul caso, dopo il litigio la madre della giovane ragazza è uscita di casa per andare a fare la spesa, uscendo ha chiuso a chiave la porta per non far uscire la figlia. In preda alla rabbia la 17enne si è affacciata alla finestra del bagno per tentare di uscire e scappare di casa. La giovane è però precipitata dal secondo piano, finendo sulla strada. La ragazzina è stata ritrovata poco dopo in strada, vicino casa sua, era ferita ma non sembrava essere in gravi condizioni.

Immediato è stato l’intervento del personale del 118 sul luogo della spaventosa vicenda avvenuta ieri sera a Milano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i dovuti rilievi del caso. Dopo averle prestato i primi soccorsi, i sanitari del 118 l’hanno trasportata all’Ospedale Niguarda in condice giallo. A causa della caduta la 17enne si è fratturata la gamba sinistra, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.