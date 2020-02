Milano, 46enne trovata morta in un parcheggio: è precipitata dal 5 piano

Dramma nella mattinata di oggi giovedì 6 febbraio 2020 a Milano, in via Vincenzo Foppa. Il corpo di una donna di 46 anni è stato ritrovato privo di vita all’interno di un parcheggio. La vittima è stata trovata intorno alle 6 di questa mattina. Non appena è scattato l’allarme immediato è stato l’intervento dei carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo della tragica vicenda. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso della donna, probabilmente era già morta da ore quando è stata ritrovata sull’asfalto.

Stando alle prime informazioni sul caso, la donna quando è stata ritrovata morta era sull’asfalto del parcheggio, in Vincenzo Foppa a Milano. La donna sarebbe precipitata dalla finestra del palazzo in cui viveva, un appartamento situato al quinto piano. Lo schianto sull’asfalto non le ha lasciato scampo. Al momento non è ancora chiaro come si sia svolta la drammatica vicenda, avvenuta oggi a Milano. Dopo aver svolto i primi rilievi del caso per gli agenti l’ipotesi più plausibile sembra essere però quella del gesto volontario da parte della 46enne.

Dopo il tragico episodio i carabinieri continuano a svolgere le dovute indagini per cercare di chiarire con esattezza come si sia svolta l’intera vicenda e quale sia stato il motivo che abbia spinto la donna a compiere un gesto così estremo.