Milano, evade dai domiciliari e si fa arrestare: il motivo è esilarante

I fatti si sono svolti nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 novembre 2022 a Milano, in piazza Anita Garibaldi. Un uomo di 34 anni stava scontando gli arresti domiciliari a casa della madre ma non voleva più restare lì, intorno alla mezzanotte ha quindi chiamato i Carabinieri per trovare una soluzione alternativa.

Alle forze dell’ordine ha chiaramente detto che non riusciva più a sopportare la madre ed è per questo che era addirittura disposto ad andare in carcere piuttosto che restare a casa con lei. Gli agenti gli hanno chiaramente detto che al momento una soluzione diversa non c’era e che loro non potevano intervenire. L’uomo ha provato a telefonare altre due volte per la stessa ragione, ma la risposta dei poliziotti non è cambiata.

In preda alla disperazione il 34enne ha telefonato al 112 per la quarta volta, stavolta però per comunicare di essere evaso dagli arresti domiciliari. A quel punto la Polizia è stata costretta ad intervenire, l’uomo è stato quindi arrestato nella piazza Anita Garibaldi. Dopo l’arresto è stato portato nella camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Spetterà al giudice stabilire se dovrà tornare a casa della madre per scontare i domiciliari o se trasferirlo in carcere dopo ciò che è successo.

