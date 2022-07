L’assurda vicenda si è svolta nella serata di ieri, giovedì 7 luglio 2022 a Milano. Dopo un’accesa lite scoppiata nel pomeriggio una ragazza di 23 anni e il compagno di 38 anni hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore. In serata lei era tornata a casa per riprendersi i suoi effetti personali, ma non è riuscita ad entrare in casa. Il motivo? L’ormai ex compagno aveva già cambiato la serratura.

Su tutte le furie la ragazza ha subito allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione immediato è stato quindi l’intervento della Polizia sul luogo della vicenda avvenuta ieri sera a Milano, in via Beniamino della Torre. Dopo aver ripetutamente bussato alla porta gli agenti sono riusciti a farsi aprire dal 38enne, l’uomo era visibilmente ubriaco e agitato. Alla vista dei poliziotti non si è affatto calmato, si è infatti scagliato con violenza contro di loro dando vita ad una colluttazione.

A causa della colluttazione due agenti sono finiti in ospedale, dove sono stati medicati e dimessi con una prognosi di sette giorni a causa dei traumi riportati alle ginocchia e ai gomiti. L’uomo di origine peruviana è stato invece arrestato con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

