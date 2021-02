Milano, entra in casa dell’ex e prova a violentarla: 31enne finisce in carcere

Paura per una giovane donna nella mattina di oggi 23 febbraio 2021 a Milano, i fatti si sono svolti all’interno di un appartamento situato in zona Comasina. Mentre la donna dormiva l’ex compagno ha fatto irruzione in casa e ha provato a consumare un rapporto sessuale con l’ex contro la sua volontà.

L’uomo, un 31enne di origine cinese, non si è fermato nonostante nel letto ci fossero anche i loro figli piccoli che stavano dormendo. La vittima ha cercato di difendersi, lui l’ha però presa a schiaffi mentre tentava di strapparle la biancheria intima. In preda all’ira l’uomo ha poi costretto l’ex compagna a dargli una borsa che conteneva al suo interno 1300 euro. Denaro guadagnato dalla donna grazie al suo lavoro di estetista.

Subito dopo il 31enne ha tentato di darsi alla fuga. Prima che andasse via l’ex compagna in preda alla paura è però riuscita ad allarmare le forze dell’ordine che si sono immediatamente recate sul luogo della vicenda avvenuta nella mattinata di oggi nella zona Comasina di Milano. I carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo e a recuperare il denaro che aveva appena rubato alla donna. Il 31enne è stato arrestato con le accuse di rapina e tentata violenza sessuale ai danni dell’ex compagna. Dopo l’arresto è stato condotto nel carcere di San Vittore.