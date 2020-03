Milano, accoltella la compagna per gelosia poi si dà alla fuga: lei è grave

La violenta aggressione si è svolta nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 marzo a Quarto Oggiaro, un quartiere di Milano. Un uomo di 33 anni di origine peruviana, in seguito ad una lite scoppiata per motivi legati alla gelosia, ha aggredito la compagna, sua connazionale di 50 anni. In preda alla furia, mentre litigavano, l’uomo ha accoltellato la compagna alla testa dopodiché si è dato alla fuga.

In casa con la coppia c’era anche il nipote della vittima insieme ad un amico. È stato lui ad allarmare le forze dell’ordine intorno a mezzanotte. In seguito alla richiesta di aiuto del ragazzo, immediato è stato l’intervento della polizia e di un’ambulanza sul luogo dell’aggressione avvenuta nella notte a Milano, nella zona Quarto Oggiaro. Il personale medico del 118, dopo aver rianimato la vittima l’hanno portata d’urgenza all’ospedale Niguarda. La donna al momento è in gravi condizioni, sembra però che non sia in pericolo di vita.

All’interno dell’appartamento della coppia, i poliziotti hanno trovato un coltello sporco di sangue, l’arma usata dal compagno violento della vittima per colpirla alla testa. Il 33enne è ancora in fuga. I poliziotti continuato le indagini nel tentativo di rintracciarlo e arrestato in seguito al suo insano gesto nei confronti della compagna.