Parabiago: 30enne picchiata e accoltellata da un familiare

La violenta viceda si è svolta intorno alle 13 di ieri, sabato 28 dicembre a Parabiago, comune della città di Milano. Una donna di 30 anni di origine romena è stata accoltellata da un suo familiare, questo dopo averla aggredità l’ha lasciata vicino ad un capannone da sola. In preda alla paura la vittima ha subito allarmato le forze dell’ordine per chiedere aiuto.

In seguito alla richiesta di aiuto della donna, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta ieri a Parabiago. Agli agenti la 30enne ha raccontato che un suo familiare l’aveva portata con la forza in un bosco isolato, dove l’ha picchiata e ferita violentemente con un’arma da taglio. La giovane vittima è stata accoltellata alla gamba, il familiare l’ha anche ferita ad un braccio.

Sul posto è subito intervenuto il personale del 118, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Legnano. Fortunatamente le sue ferite non sono state giudicate gravi, non sarebbe nemmeno in pericolo di vita. Intanto, dopo l’aggressione i carabinieri della stazione di Legnano continuano ad indagare per cercare di chiarire con esattezza come si sia svolta l’intera vicenda. Al momento non si conosce nemmeno l’identità del familiare che ha aggredito la 30enne, lei non ha ancora rivelato chi sia.