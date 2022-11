Seveso, a cena con l’amico lo accoltella: 55enne finisce in carcere

I fatti si sono svolti nella serata di ieri, mercoledì 16 novembre a Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Tre amici stavano cenando insieme all’interno dell’appartamento di uno di loro, situato in via D’Annunzio, vicino al Bosco delle Querce. Dopo una piccola discussione nata a tavola per futili motivi un uomo di 55 anni si è scagliato con violenza contro l’amico di 47 anni.

Lo ha più volte colpito con un coltello da cucina. I fendenti sarebbero almeno tre e uno di questi ha raggiunto l’addome provocandogli una gravissima ferita, una parte dell’intestino è fuoriuscita. Stando alle prime informazioni sul caso tutti e tre gli uomini avevano alzato il gomito durante la cena. In seguito all’aggressione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si è svolta la tragica vicenda, a Seveso. Giunti sul posto i Carabinieri hanno subito bloccato e arrestato il 55enne con la grave accusa di tentato omicidio.

Sul posto immediato è stato anche l’intervento del personale medico del 118, la vittima è stata trasportata d’urgenza in condizioni molto gravi all’ospedale San Gerardo di Monza. Il 47enne è ricoverato in prognosi riservata nel reparto chirurgia, a causa delle ferite riportate dovrà subire un delicato intervento. Il suo amico/aggressore è stato invece trasportato nel carcere di Monza in attesa dell’udienza di convalida.

