Milano: 66enne accoltella la moglie e la suocera, poi tenta il suicidio

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di ieri 22 novembre 2020 a Milano. I fatti si sono svolti intorno alle 6 all’interno di un appartamento situato in via Lambruschini. Un uomo di 66 anni ha ha aggredito la moglie di 62 anni e la suocera di 90 anni, dopodiché ha tentato di togliersi la vita.

Il 66enne in preda alla rabbia ha accoltellato più volte la moglie e la suocera al torace e all’addome, subito dopo ha cercato di uccidersi usando la stessa arma da taglio. L’uomo si è ferito gravemente ma non sembra essere in pericolo di vita, le due donne sono invece ricoverate in condizioni gravissime. In seguito all’aggressione la moglie e la suocera del 66enne sono state trasportate urgentemente all’ospedale Niguarda e San Carlo in condizioni disperate. A chiamare i soccorsi è stato proprio l’uomo dopo aver compiuto il tentativo di omicidio-suicidio. Al momento non è noto il motivo che abbia spinto il 66enne a compiere gli estremi gesti. I carabinieri indagano sulla drammatica vicenda avvenuta ieri mattina a Milano per capire come si sia svolto con esattezza l’accaduto.

La 62enne e la madre sono in prognosi riservata in ospedale. Dopo essere stato colpite con circa 20 coltellate sono state sottoposte a delicati interventi chirurgici. Oltre ad aver accoltellato la moglie e la suocera l’uomo ha ferito anche il loro gatto domestico, che fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Il 66enne è ricoverato al Niguardia dove è piantonato dalle forze dell’ordine. I medici stanno prendendo in considerazione la possibilità di ricoverarlo per motivi psichiatrici.