Milano, 23enne accoltellato sul bus: le sue condizioni sono gravi

Violenta aggressione nella serata di ieri, domenica 12 luglio 2020 a Milano, a bordo di un autobus della linea 93. Intorno alle 21.30 un ragazzo di 23 anni, per ragioni ancora da chiarire, è stato accoltellato improvvisamente più volte. L’identità dell’aggressore al momento non è ancora nota. Dopo aver accoltellato gravemente il giovane ragazzo, l’uomo si è dato immediatamente alla fuga.

In seguito all’aggressione immediato è stato l’intervento di un’ambulanza e un’automedica sul luogo della vicenda avvenuta ieri sera a Milano, in zona Lambrate. Dopo aver prestato i primi soccorsi al ragazzo, i sanitari del 118 lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso del San Raffaele. Il 23enne è stato più volte ferito, le sue condizioni sono apparse gravi sin dall’inizio. Sul luogo della tragedia si sono precipitate anche la polizia e la polizia scientifica per i dovuti rilievi del caso.

Gli agenti e i poliziotti della scientifica continuano ad indagare per cercare di chiarire con esattezza come si sia svolta la violenta aggressione. I poliziotti continuano ad indagare per scoprire l’identità dell’aggressore e i motivi che abbiano spinto l’uomo a compiere un così insano gesto per poi darsi alla fuga. Intanto, il 23enne si trova ricoverato al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono critiche e non è chiaro se sia in pericolo di vita oppure no.