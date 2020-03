Sesto San Giovanni: 17enne accoltella il fratello e il padre dopo una lite

La violenta aggressione è avvenuta nel pomeriggio di sabato 7 marzo 2020 a Sesto San Giovanni, comune della città di Milano. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche, un ragazzo di 17 anni ha accoltellato il fratello più piccolo all’addome, un ragazzino di 15 anni. Ad assistere all’episodio di violenza i genitori dei due ragazzi. Il padre si è subito messo in mezzo per evitare che la situazione si trasformasse in una vera e propria tragedia, il figlio ha però aggredito anche lui.

Il 17enne si è scagliato con violenza anche contro il padre, lo ha accoltellato alla gola procurandogli una grave ferita. In seguito all’aggressione i genitori dei due fratelli hanno subito allarmato le forze dell’ordine per mettere fine alla violenta vicenda. Dopo aver ricevuto la segnalazione, immediato è stato l’intervento dei carabinieri e dell’ambulanza sul luogo dell’aggressione avvenuta a Sesto San Giovanni.

Giunti all’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato il 17enne chiuso in camera, a chiuderlo a chiave nella stanza sono stati i genitori per non farlo scappare. Dopo aver prestato i primi soccorsi alle vittime, il personale medico del 118 ha portato d’urgenza il 15enne e suo padre all’ospedale Niguarda di Milano. Nonostante le ferite profonde, nessuno dei due sembra essere in pericolo di vita. Il 17enne è stato invece accusato di tentato duplice omicidio ed è stato trasferito al Cap di Torino.