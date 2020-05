Milano: 52enne accoltellato al petto dalla moglie dopo una lite

Sfiorata la tragedia nel pomeriggio di ieri, sabato 2 maggio, nella zona Niguarda a Milano. Dopo una violenta lite scoppiata tra le mura domestiche, un uomo di 52 anni è stato aggredito dalla moglie. La vicenda si è svolta poco dopo le 14 all’interno di un appartamento situato in via Paulucci di Calbioli Fulceri.

La donna in preda alla rabbia ha accoltellato il marito al petto con un coltello da cucina, provocandogli una ferita al torace di circa 2 centimetri. Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e di un’ambulanza sul luogo della violenta vicenda avvenuta ieri a Milano. L’uomo, dopo aver ricevuto i primi soccorsi dal personale medico del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Non appena è arrivato in pronto soccorso il 52enne era cosciente. Fortunatamente la ferita causata dalla coltellata non si è rivelata profonda.

Stando alle prime informazioni riportate dai sanitari, le condizioni del 52enne non sarebbero gravi, non sembra infatti essere in pericolo di vita. Per quanto riguarda invece la moglie dell’uomo, dopo aver accoltellato il marito è stata portata in caserma dai carabinieri. Gli agenti l’hanno sottoposta ad un lungo interrogatorio per cercare di capire le motivazioni che l’hanno spinta a compiere un gesto così violento ai danni del marito.