Saviano, 52enne accoltella il fratello: si salva grazie alla lama piegata

Tragedia sfiorata a Saviano, comune della città di Napoli. Un uomo di 52 anni a seguito di una furiosa lite ha iniziato ad aggredire il fratello. Tra insulti, minacce e botte, l’uomo ha tirato fuori un coltello da cucina e ha aggredito il fratello, ferendolo alla tempia e al fianco sinistro.

Fortunatamente, la lama del coltello usato dal 52enne per ferire il fratello si è piegata, in tal modo non ha causato ferite mortali alla vittima. Dopo aver assistito alla violenta scena, un familiare dei due fratelli si è spaventato e ha subito allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione, immediato è stato l’intervento dei carabinieri della stazione locale e della sezione radiomobile di Nola sul luogo della drammatica vicenda avvenuta a Saviano.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il 52enne in evidente stato di agitazione, il fratello era invece sdraiato a terra in una pozza del suo sangue. Sul luogo della vicenda è intervenuto anche il personale del 118. I sanitari, dopo aver prestato i primi soccorsi alla vittima, lo hanno portato d’urgenza all’ospedale di Nola. L’uomo si trova sotto osservazione, ma non sembra essere in pericolo di vita. Intanto, i carabinieri hanno arrestato il 52enne con la grave accusa di tentato omicidio, è stato poi portato nel carcere di Poggioreale.