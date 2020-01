Primavalle, accoltella il vicino di casa dopo una lite: 71enne arrestato

La violenta vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, martedì 21 gennaio 2020, a Primavalle, un noto quartiere di Roma. Per l’ennesima volta è scoppiata una lite tra vicini di casa, dopo averlo minacciato e insultato un uomo di 71 anni ha accoltellato il suo vicino di casa 39enne ferendolo ad una mano.

Subito dopo l’aggressione le forze dell’ordine sono state subito allarmate, sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale medico del 118. Agli agenti il 39enne ha raccontato come si sono svolti i fatti, queste le sue parole: “Sono uscito dall’ascensore. Mi stava aspettando. Prima mi ha minacciato e, nonostante ci fosse la moglie con lui che ha tentato di frapporsi, mi ha colpito con un coltello“. Non era la prima volta che i due litigavano, la vittima rimproverava spesso gli anziani vicini perché tenevano il volume della televisione troppo alta fino a tarda notte. Il 39enne li aveva già avvisati che si sarebbe rivolto ad un avvocato.

Dopo il racconto del 39enne, i carabinieri si sono recati all’interno dell’abitazione del 71enne, un appartamento situato nel quartiere Primavalle di Roma. Gli agenti hanno trovato il coltello utilizzato dall’uomo per ferire il suo vicino di casa. Dopo aver sequestrato l’arma, i carabinieri hanno arrestato l’anziano con l’accusa di lesioni personali e lo hanno portato in carcere. Il 39enne è stato portato in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito all’aggressione, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.