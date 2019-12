Milano, accoltella i vicini di casa per la musica troppo alta: 55enne arrestato

La violenta vicenda si è svolta in viale Certosa a Milano durante la vigilia di Natale, il 24 dicembre. Un uomo di 55 anni non sopportava la musica troppo alta dei suoi vicini di casa, una 50enne dominicana e il figlio di 20 anni. Intorno alle 18 del pomeriggio, su tutte le furie, si è recato da loro per richiamarli.

L’uomo ha incontrato i suoi vicini di casa sulle scale del palazzo in cui tutti e tre vivono, un condominio situato in viale Certosa a Milano. Mentre parlavo la discussione è presto degenerata, è infatti scoppiata una grossa lite che ha dato vita ad una colluttazione fisica. Il 55enne in preda all’ira ha improvvismante tirato fuori un coltello da cucina con il quale ha ferito entrambi i suoi vicini di casa. A causa delle forti urla e delle richieste di aiuto, alcuni vicini di casa si sono spaventati e hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

Sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Milano, tempestivo è stato l’intervento della polizia e dei sanitari del 118. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche il figlio della 50enne è stato portato in ospedale, le sue condizioni sono però meno gravi. I poliziotti, in seguito alla violenta aggressione, hanno arrestato il 55enne con l’accusa di tentato omicidio.