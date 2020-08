Torino, ad un mese dalle nozze tenta di strangolare la moglie: arrestato

Sfiorata la tragedia nella notte di ieri, domenica 9 agosto 2020 a Torino, in corso Trattati di Roma. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi, un uomo di 48 anni di origine rumena si è scagliato con violenza contro la moglie, una donna ucraina di 39 anni. In preda all’ira l’uomo ha tentato di strangolare la moglie rischiando di ucciderla.

In quel momento per strada non c’era nessuno, la zona era quasi isolata. Marito e moglie stavano litigando furiosamente quando una coppia si è accostata alla loro auto pensando che potesse essere in panne. I due volevo offrire il loro aiuto ma si sono ritrovati ad assistere ad una violenta vicenda vedendo che il 48enne stava cercando di strangolare la moglie.

I testimoni dell’episodio di violenza hanno subito allarmato le forze dell’ordine per aiutare la donna. Sul posto in cui è avvenuta l’aggressione a Torino, tempestivo è stato l’intervento della Polizia. Giunti sul luogo della vicenda gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione. La donna era invece terrorizzata e in lacrime. Il 48enne è stato arrestato con la grave accusa di tentato omicidio, la vittima è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito all’aggressione. I due erano sposati da appena un mese, lui ha iniziato subito a maltrattarla.