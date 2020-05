Bruzolo, minaccia la moglie con un coltello: i figli lo fanno arrestare

È successo pochi giorni fa a Bruzolo, comune della città di Torino. Dopo una lite scoppiata per motivi banali all’interno del loro appartamento, un uomo di 40 anni di origine romena si è scagliato con violenza contro la moglie. Mentre litigavano lui ha preso un coltello da cucina e ha minacciato di colpirla.

Ad assistere all’ennesimo episodio di violenza anche i due figli minorenni della coppia. Sono stati loro a cercare di fermare il padre per evitare che la situazione si trasformasse in una vera e propria tragedia. In preda alla paura uno dei figli ha allarmato le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Mentre cercavano di bloccare il padre per difendere la madre, uno dei due ragazzi ha riportato alcune ferite sul corpo e sul collo. In seguito alla segnalazione, tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta aggressione avvenuta a Bruzolo.

Alla vista degli agenti l’uomo non si è affatto calmato, al contrario ha continuato a minacciare i suoi familiari e ad inveire contro di loro in modo molto agitato. I carabinieri hanno arrestato il 40enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto è stato portato in carcere. La moglie dell’uomo e i suoi figli potranno tornare a vivere serenamente, senza avere più paura di essere maltrattati e picchiati.