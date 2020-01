Minaccia la compagna con una mannaia: 36enne in manette

La violenta vicenda stava per sfiorare la tragedia nel pomeriggio di ieri 7 gennaio a Milano, all’interno di un appartamento situato in via Lodovico il Moro. Un uomo italiano di 36 anni, a seguito di una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche, ha tentato di aggredire la compagna, una donna ucraina di 39 anni.

Mentre i due litigavano animatamente, l’uomo ha preso una mannaia dai cassetti della cucina, in preda all’ira ha minacciato di uccidere la 39enne. Fortunatamente immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta ieri a Milano. Le forze dell’ordine sono state probabilmente allarmate dai vicini di casa della coppia dopo aver sentito le urla e i rumori provenire dalla loro abitazione. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 36enne visibilmente agitato, lo hanno subito bloccato impedendogli di fare del male alla vittima.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con le accuse di tentate lesioni aggravate e porto di oggetti atti a offendere. Ai carabinieri la donna ha confessato che non era la prima volta che il compagno la aggrediva, in più occasioni aveva manifestato simili comportamenti violenti. Nella notte tra lunedì e martedì le forze dell’ordine erano già intervenuti all’interno del loro appartamento per mettere fine ad un acceso litigio.