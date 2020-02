Ostia, punta un coltello alla gola della compagna dopo una lite: arrestato

Sfiorata la tragedia a Ostia, nota frazione di Roma. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi con la compagna, un uomo ha iniziato a minacciare di morte la vittima spaventandola. I due erano per strada quando hanno iniziato a litigare in modo alquanto animato, fregandosene della gente che si trovava intorno a loro lui ha iniziato ad insultare e maltrattare la compagna.

In preda all’ira l’uomo ha estratto dalla tasca un coltello con il quale ha minacciato di morte la sua compagna. L’aggressore ha più volte colpito la donna al volto, poi le ha puntato il coltetto alla gola minacciando di ucciderla. Alcuni passanti che hanno assistito alla violenta aggressione hanno tentato di dividere la coppia, per evitare che lui continuasse a farle del male. La folla intorno a loro ha attirato l’attenzione di una volante dei carabinieri che si trovava in zona per un controllo di routine.

Giunti sul posto gli agenti hanno subito bloccato l’uomo, evitando così che la situazione degenerasse maggiormente. In seguito alla violenta aggressione avvenuta a Ostia, la vittima è stata portata all’ospedale Giovanni Battista Grassi di Ostia per ricevere tutte le cure necessarie. Il compagno violento della vittima è stato invece arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli. L’incubo della donna è finalmente finito.