Subiaco, ubriaco minaccia la madre con un coltello e la violenta: arrestato

La violenta vicenda si è svolta nella notte del 2 marzo a Subiaco, comune della città di Roma. Dopo essere tornato a casa completamente ubriaco, un uomo di 40 anni di origine romena si è scagliato contro la madre. La vittima è una donna romena di 58 anni. Il figlio violento della donna ha iniziato ad inveire contro di lei, dopo averla minacciata di morte con un coltello l’ha anche violentata.

In seguito alla violenza, la donna in preda alla paura è scappata in strada per chiedere aiuto. Dopo aver sentito le disperate urla della vittima, sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Subiaco. Agli agenti la donna ha detto che il figlio l’ha costretta ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà.

La 58enne è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito all’aggressione e alla violenza sessuale. Dopo averla visitata i medici hanno riscontrato i segni della violenza subita dalla donna. Dopo aver rintracciato il 40enne, i carabinieri lo hanno arrestato per il grave reato di violenza sessuale. In seguito all’arresto il figlio della vittima è stato portato nel carcere di Rebibbia. La donna potrà tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura del figlio violento.