Ostia, minaccia e insulta la moglie per gelosia: la figlia chiama la Polizia

I fatti risalgono allo scorso 11 marzo all’interno di un appartamento situato a Ostia, dove un uomo violento si è scagliato contro la moglie insultandola e minacciandola. Sotto l’effetto dell’alcool è diventato sempre più aggressivo a causa dell’eccessiva gelosia che ha sempre provato nei suoi confronti, ad assistere alla lite violenta anche la figlia della coppia.

In piena notte l’uomo ha iniziato ad urlare contro la moglie minacciandola, in preda alla paura la figlia ha cercato di mettere fine a quel furioso litigio ma il padre si è scagliato anche contro di lei. Spaventata dal comportamento sempre più violento del padre è stata proprio la figlia ad allarmare le forze dell’ordine, temendo che potesse fare del male alla madre.

Immediato è stato l’intervento dei poliziotti sul luogo in cui è avvenuta la vicenda lo scorso 11 marzo a Ostia. Giunti sul posto hanno trovato l’uomo che inveiva ancora contro la moglie e la figlia. Alla vista degli agenti non si è affatto calmato, al contrario ha tentato di aggredire anche loro, era ubriaco e fuori di sé. Ai poliziotti la donna ha raccontato che le violenze andavano avanti da tempo, sempre a causa dell’eccessiva gelosia del marito. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere, lontane da lui la moglie e la figlia potranno finalmente tornare a vivere con serenità e senza avere più paura.

