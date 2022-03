Borno, donna trovata morta in un sacco: cadavere fatto a pezzi

Macabra scoperta nel pomeriggio di ieri, domenica 20 marzo 2022 a Borno, in provincia di Brescia. Mentre stava passeggiando un uomo ha notato la presenza di un grande sacco nero di plastica e ha allarmato le forze dell’ordine. Giunti sul posto i carabinieri hanno rinvenuto dentro quel sacco il cadavere di una donna, fatto a pezzi.

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e il volto della vittima a causa delle pessime condizioni non è riconoscibile. In seguito al terribile accaduto gli agenti hanno fatto sapere che non sanno ancora di preciso quando il decesso potrebbe essere avvenuto, le condizioni in cui è stato trovato il cadavere rendono il tutto più complesso. Le indagini proseguono per cercare di risalire all’identità della donna trovata morta dentro al sacco nero in un dirupo a Borno, in provincia di Brescia.

Stando alle prime informazioni sul caso, il decesso della donna trovata morta potrebbe essere avvenuto da qualche giorno, ma sarebbe stata gettata nel dirupo in un secondo momento. I carabinieri indagano per omicidio. Al momento non si sa nulla né sull’identità della vittima né sul killer che le ha tolto la vita e fatta a pezzi.

