Roma, 41enne trovata morta in casa: la Polizia indaga

La drammatica vicenda si è svolta a Roma, dove una donna di 41 anni è stata trovata senza vita all’interno del suo appartamento, a quanto pare era da sola quando è morta. In seguito ad una segnalazione sul posto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118.

Giunti all’interno dell’abitazione della vittima gli agenti l’hanno trovata senza vita. Del tutto inutili si sono rivelati i tentativi dei sanitati di rianimarla. Questi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, era già morta al loro arrivo. Al momento non è noto se fosse morta da poco o già da un po’ di tempo, non è nota nemmeno la causa del decesso. La polizia indaga per cercare di chiarire con certezza come si sia svolta la vicenda che ha fatto perdere la vita alla 41enne.

Sul luogo dell’accaduto avvenuto all’interno di un appartamento nella zona sud di Roma anche la Polizia Scientifica per i dovuti rilievi del caso, al momento nessuna ipotesi è esclusa. Probabilmente sul corpo della donna verrà eseguito l’esame autoptico per risalire con certezza alla causa che ha provocato il suo decesso. Nel tentativo di ricostruire le ultime ore di vita della 41enne i poliziotti ascolteranno le dichiarazioni dei familiari e dei vicini di casa della donna.

