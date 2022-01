Video porno davanti a Giorgio Parisi: imbarazzo ad un convegno del M5s

Attimi di imbarazzo al convegno “Per una Pa trasparente, dati aperti per il decisore politico” organizzato dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani. La conferenza, organizzata in Senato, era visibile in streaming sulla web tv di Palazzo Madama e contemporaneamente sulla pagina Facebook della parlamentare. Dopo circa mezz’ora dall’inizio del webinar, però, qualcuno è riuscito ad introdursi nella videochiamata Zoom e a condividere il suo schermo, sul quale era proiettato un video porno hentai. L’enorme imbarazzo si è acuito notevolmente in quanto fra il pubblico era presente – in collegamento – il neo premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi. Per risolvere l’incidente ci è voluto circa un minuto. A correre ai ripari, il coordinatore dell’evento: “Scusate tutti, c’è una persona che si è introdotta. Se per favore la regia mi dà una mano a estromettere questa persone. Io sto rimuovendo tutti, ma non so chi stia riammettendo queste persone”. La riunione, fortunatamente, è poi ripresa regolarmente.

Al termine del meeting Maria Laura Mantovani ha annunciato che sporgerà denuncia presso la polizia postale: “Con l’aumento dei contagi abbiamo deciso che fosse solo online. Io ero fisicamente a Palazzo Giustiniani, gli altri relatori tutti collegati via Zoom. Dopo mezz’ora dall’inizio, alle 15.30 circa, alcune persone, entrate nella riunione con nomi probabilmente fasulli, hanno condiviso lo schermo. E per meno di un minuto si sono viste scene di sesso tra un uomo e una donna in forma stilizzata e senza i volti, probabilmente era un manga o un cartone animato. Le persone sono state subito espulse dalla riunione e ho avvertito le forze dell’ordine che erano al Senato e i tecnici. Domani farò denuncia alla polizia postale”.

Fonte: Fanpage.it