Bambino di tre anni perso e ritrovato dopo 3 giorni nel bosco

La vicenda di oggi ci porta in Australia, New South Wales, dove un bambino di 3 anni, perso in una foresta di Sydney, è stato ritrovato dopo tre giorni di intense ricerche.

Venerdì Anthony ‘AJ’ Elfalak è scomparso dal cortile della sua casa di campagna in Australia.

Pensando si trattasse di rapimento, i genitori hanno immediatamente allertato la polizia:

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j — NSW Police Force (@nswpolice) September 6, 2021

Tantissime le persone che hanno partecipato alle ricerche, dopo la scomparsa in una remota zona rurale vicino al villaggio di Putty.

Il bambino, individuato dall’elicottero, è in buone condizioni.

Trovato ad abbeverarsi in un torrente, ha subito mostrato segni d’appetito, mangiando 3 fette di pizza e una banana.

Australia: le dichiarazioni del padre del bambino di tre anni

Il padre del piccolo Anthony ha detto ai giornalisti: “È un miracolo. Si è aggrappato alla mamma. Non appena ha sentito sua mamma, ha aperto gli occhi, l’ha guardata e si è addormentato“.

“Anthony è stato trovato in una zona che era già stata perlustrata in precedenza. La polizia presume che abbia trascorso tutto il tempo vagando nel bosco in una zona in cui le temperature notturne calano fino a 6 gradi centigradi. L’agente che lo ha raggiunto ha raccontato che il bambino si è girato verso di lui con un sorriso enorme sul volto, un sorriso che non dimenticherà mai“.

Il piccolo è sopravvissuto a temperature intorno ai 5 gradi di notte ma fondamentale per la sua sopravvivenza è stata la sua capacità di trovare acqua potabile.

Un caso simile nel 2015

Un evento simile si era già verificato in Australia nel 2015. Il ragazzo si chiamava Luke Shambrook, 11 anni, autistico, avvistato mentre vagava tra i cespugli a circa 3 chilometri dalla zona dove la sua famiglia stava campeggiando.

Decine di soccorritori, poliziotti e volontari avevano perlustrato l’area intorno al campeggio ‘Candlebark’, nei pressi del lago Eildon, mentre le cattive condizioni atmosferiche rendevano difficili le ricerche.

La mantellina del ragazzo era stata ritrovata vicino alla zona dove oggi poi è stato soccorso.

Secondo la polizia federale, sono oltre 1.600 le persone scomparse nel 2015 in tutta l’Australia.

