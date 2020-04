Roma, pretende un rapporto sessuale dall’ex moglie e la picchia: arrestato

È successo pochi giorni fa a Roma, all’interno di un appartamento situato nei pressi di piazzale degli Eroi. Una donna era in camera da letto insieme alla figlia di 7 anni quando è stata raggiunta dall’ex marito. L’uomo, un 35enne di origine Russa, era completamente ubriaco. I due da molto tempo sono separati, ma continuavano a vivere nella stessa abitazione per il bene della figlia.

Dopo essersi avvicinato all’ex moglie l’uomo ha iniziato ad importunarla, pretendeva di consumare un rapporto sessuale. La donna si è rifiutata di assecondare la richiesta del suo ex, il suo rifiuto ha però mandato l’uomo tutte le furie. Il 35enne ha iniziato a picchiare con violenza la donna, nonostante ci fosse la figlia di soli 7 anni ad assistere all’episodio di violenza. L’uomo si è poi seduto sopra l’ex moglie e ha minacciato di ucciderla. Fortunatamente in casa c’era anche la loro coinquilina, è stata lei ad intervenire per mettere in salvo l’amica.

Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della violenta vicenda avvenuta pochi giorni fa a Roma. Non era la prima volta che i militari intervenivano per sedare l’atteggiamento aggressivo dell’uomo. Questa volta la Polizia ha arrestato il 35enne per il reato di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.