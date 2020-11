Picchia l’ex e la costringe ad avere un rapporto sessuale: arrestato 27enne

È finito ieri 1 novembre 2020 l’incubo di una giovane ragazza picchiata e abusata sessualmente dall’ex fidanzato. I fatti si sono svolti a Roma. I sospetti sono nati quando lo scorso 22 ottobre il personale medico del pronto soccorso hanno segnalato alle forze dell’ordine la presenta di una ragazza picchiata dal fidanzato. Non appena sono giunti sul posto, la vittima ai poliziotti ha raccontato di aver dovuto subire minacce, percosse e insulti a causa dell’eccessiva gelosia del fidanzato, un ragazzo di 27 anni.

Il 27enne più volte ha picchiato e minacciato la fidanzata, soprattutto dopo la fine del lockdown. Per la sua gelosia l’aveva anche costretta ad interrompere i rapporti con i suoi amici. L’ultimo episodio di violenza si è svolto all’interno dell’appartamento della ragazza a Roma lo scorso 19 ottobre, la loro relazione è poi giunta al capolinea. Quando l’ex fidanzato le aveva telefonato le era sembrato tranquillo ed è per questo che aveva accettato di incontrarlo. Lo aveva invitato a fare un aperitivo insieme a casa sua. Mentre erano insieme alla ragazza è arrivato un messaggio sul cellulare, il 27enne in preda alla gelosia l’ha picchiata con violenza. L’ha anche costretta ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà.

In seguito alle indagini svolte, le forze dell’ordine hanno accertato il comportamento violento del ragazzo. Il 27enne è stato accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari e il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con l’ex fidanzata.