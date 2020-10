Terni, 53enne picchia la moglie per gelosia: denunciato marito violento

La violenta vicenda si è svolta nella notte del 3 ottobre 2020 a Terni, all’interno di un appartamento situato in via Tiacci. Un uomo di 53 anni di origine peruviana a causa della sua eccessiva gelosia si è scagliato con molta violenza contro la moglie. La vittima è una connazionale e coetanea del 53enne.

Mentre marito e moglie litigavano in modo alquanto animato, lui non è riuscito a mantenere la calma. In preda all’ira l’uomo ha picchiato con violenza la moglie per gelosia. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati probabilmente i vicini di casa della coppia dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto provenire dal loro appartamento. I carabinieri si sono precipitati sul luogo della violenta vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Terni per mettere fine all’incubo della donna. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato la donna spaventata e in lacrime, l’hanno quindi trasportata al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie a causa delle percosse subite dal marito.

La vittima ha riportato diverse contusioni dopo essere stata picchiata dal marito violento. I medici dopo averla visitata e medicata l’hanno dimessa con una prognosi di alcuni giorni. Il 53enne è stato invece denunciato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni pesonali ai danni della moglie.