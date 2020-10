Tor Bella Monaca: picchia e minaccia la moglie per i soldi della droga

È finalmente finito l’incubo di una donna picchiata e maltrattata dal marito violento, i fatti si sono svolti venerdì 2 ottobre a Tor Bella Monaca, nota frazione di Roma. L’uomo, un 39enne romano con problemi di tossicodipendenza, da tempo maltrattava con violenza la moglie e la minacciava. Il motivo? Pretendeva da lei i soldi per acquistare la droga.

Stanca di subire i maltrattamenti del marito violento, la vittima si è rivolta alle forze delle ordine per chiedere aiuto. Ai carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca ha raccontato che l’uomo le chiedeva ogni giorno i soldi per comprare la droga, quando lei si rifiutava di assecondare le sue richieste di denaro lui la picchiava e minacciava. Dopo aver svolto le dovute indagini, gli agenti hanno scoperto molti episodi di violenza da parte dell’uomo ai danni della moglie, in preda alla furia lui la picchiava per ottenere le somme di denaro che le chiedeva.

I carabinieri si sono quindi recati nell’abitazione dell’uomo e lo hanno portato nel carcere di Rieti. Il 39enne dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata estorsione. La vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere minaccia e picchiata dall’ex marito violento.