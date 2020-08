Roma, figlio violento la maltratta: 79enne va via di casa e lo denuncia

È successo alla vigilia di ferragosto a Roma, una donna di 79 anni stanca di subire i continui maltrattamenti del figlio violento è stata costretta ad andare via dalla casa in cui vive insieme al figlio, un uomo di 62 anni. L’anziana donna ha trovato il coraggio di recarsi in caserma per mettere fine a quello che era diventato da tempo un incubo.

La 79enne ai poliziotti ha confessato che l’uomo ha manifestato atteggiamenti violenti nei suoi confronti per tutta la durata della loro convivenza. Il figlio le aveva tolto le carte di pagamento e il telefonino. La donna ha fatto anche sapere che in più occasioni si era scagliato con violenza contro di lei, colpendola con calci e pugni. Per molto tempo ha subito in silenzio i maltrattamenti del 62enne, senza mai sporgere denuncia contro di lui. Non si recava nemmeno in ospedale quando lui la aggrediva.

La vittima non ce l’ha fatta più a sopportare le violenze del figlio, per questo ha deciso di rivolgersi alla Polizia. Temeva per la sua vita al punto da non voler più tornare a casa. Nei confronti del 62enne è scattata una denuncia per maltrattamenti in famiglia con richiesta di una misura cautelare nei confronti dell’uomo per tutelare la 79enne.